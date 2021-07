Chiellini e Bonucci, finalmente un successo azzurro per i ministri della difesa (Di martedì 13 luglio 2021) Giorgio Chiellini e Leonardo Bonucci protagonisti ad Euro 2020: i record, le promesse e finalmente l’Europa Leonardo Bonucci e Giorgio Chiellini si prendono l’Europa: dopo tanti tentativi con la Juve e con la Nazionale, la vittoria tanto attesa che li attesta tra i migliori di Euro 2020. Bonucci e Chiellini, nella finale di Euro 2020, hanno toccato quota 326 gare giocate in coppia: un record reso ancora più bello dalla vittoria finale e dalla prestazione leggendaria dei due, con Chiellini marcatore arcigno e Bonucci goleador e rigorista ... Leggi su calcionews24 (Di martedì 13 luglio 2021) Giorgioe Leonardoprotagonisti ad Euro 2020: i record, le promesse el’Europa Leonardoe Giorgiosi prendono l’Europa: dopo tanti tentativi con la Juve e con la Nazionale, la vittoria tanto attesa che li attesta tra i migliori di Euro 2020., nella finale di Euro 2020, hanno toccato quota 326 gare giocate in coppia: un record reso ancora più bello dalla vittoria finale e dalla prestazione leggendaria dei due, conmarcatore arcigno egoleador e rigorista ...

