(Di martedì 13 luglio 2021) "In un mondo in grande cambiamento, in questa società post pandemica, il tema della parità di genere diventa sempre più fondamentale. Oggi abbiamo l'opportunità di dare slancio alla ripresa economica ...

Advertising

MarceVann : RT @Alberto59032372: Casellati, 18 paesi G20 sottopagano le donne, serve svolta Casellati se pensasse ai ladri deputati ch eprendono il vit… - giornaleradiofm : Approfondimenti: Casellati, 18 paesi G20 sottopagano le donne, serve svolta: (ANSA) - ROMA, 13 LUG - 'In un mondo i… - iconanews : Casellati, 18 paesi G20 sottopagano le donne, serve svolta -

Ultime Notizie dalla rete : Casellati paesi

Agenzia ANSA

Così la Presidente del Senato, Maria Elisabetta Alberti, ha aperto questa mattina il Summit del Women20, engagement group del G20 dedicato alla parità di genere. "In 18del G20 - ha ......italiano ed internazionale come la Presidente del Senato Maria Elisabetta Alberti, la ... engagement group delle donne deidel G20, oltre a partecipare all'evento con un minidoc ...La presidente della Commissione Ue: "11 mln ragazze potrebbero lasciare scuola"... "Carriera o famiglia? Ho sette figli" ..."In un mondo in grande cambiamento, in questa società post pandemica, il tema della parità di genere diventa sempre più fondamentale. Oggi abbiamo l'opportunità di dare slancio alla ripresa economica ...