Cannes 74, la lettera d'amore ai giornalisti di Wes Anderson: da Chalamet a Brody cast stellare per 'The French Dispatch' (Di martedì 13 luglio 2021) La Croisette è impazzita con applausi e ovazioni all'arrivo del cast stellare di 'The French Dispatch', il film di Wes Anderson presentato ieri a Cannes 74. Entusiasmo in particolare per Timothée ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di martedì 13 luglio 2021) La Croisette è impazzita con applausi e ovazioni all'arrivo deldi 'The', il film di Wespresentato ieri a74. Entusiasmo in particolare per Timothée ...

Advertising

markovaldo59 : Cannes74 - Una lettera d’amore al giornalismo e ai giornalisti: è stato definito così «The French Dispatch», nuovo… - myluckyfeather : RT @_diana87: Elogi per #TheFrenchDispatch che la critica definisce il film più completo di #WesAnderson, uno dei migliori e 'una lettera d… - xsherlokid : RT @_diana87: Elogi per #TheFrenchDispatch che la critica definisce il film più completo di #WesAnderson, uno dei migliori e 'una lettera d… - SebShephard : RT @_diana87: Elogi per #TheFrenchDispatch che la critica definisce il film più completo di #WesAnderson, uno dei migliori e 'una lettera d… - maryg_98 : RT @_diana87: Elogi per #TheFrenchDispatch che la critica definisce il film più completo di #WesAnderson, uno dei migliori e 'una lettera d… -