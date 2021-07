Calciomercato Serie C, Turris: arriva Zanoni (Di martedì 13 luglio 2021) TORRE DEL GRECO - La Turris , in un comunicato, ha reso noto l'arrivo di Enrico Zanoni , prodotto delle giovanili atalantine, a titolo temporaneo. Ecco la nota del club: "La S. S. Turris CALCIO ... Leggi su corrieredellosport (Di martedì 13 luglio 2021) TORRE DEL GRECO - La, in un comunicato, ha reso noto l'arrivo di Enrico, prodotto delle giovanili atalantine, a titolo temporaneo. Ecco la nota del club: "La S. S.CALCIO ...

Calciomercato Serie B, Crotone: ufficiale Juwara

Turris, Zanoni in prestito dall’Atalanta: «Il mio modello è Spinazzola» L’intesa era praticamente definita in ogni aspetto, restava da attendere soltanto l’annuncio ufficiale. Puntualmente arrivato. Arriva dall’Atalanta alla Turris, con la formula ...

