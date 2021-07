Techanalyst12 : RT @IGNitalia: L'omaggio al cinema dell'orrore di Roberto De Feo e Paolo Strippoli, presentato fuori concorso al Festival di Taormina 67, a… - IGNitalia : L'omaggio al cinema dell'orrore di Roberto De Feo e Paolo Strippoli, presentato fuori concorso al Festival di Taorm… - occhiocine : A Classic Horror Story (2021): un avanguardia di genere tutta italiana - Prem1ere_Film : RT @Colorado_Film: Avete già tra le mani il numero di oggi della @Gazzetta_it? 'A Classic Horror Story” dal 14 LUGLIO su @NetflixIT! . #acl… - Prem1ere_Film : RT @MarioManca: #AClassicHorrorStory: arriva su Netflix l'horror italiano più sorprendente dell'anno -

Ultime Notizie dalla rete : Classic Horror

LA RECENSIONE IN BREVE L'tende a riproporre le proprie strutture ed è il genere che più di altri ha riflettuto su questa tendenza: AStory prova a inserirsi nel solco di questa tradizione. Il film attinge in maniera originale alla tradizione locale per creare il proprio "folklore filmico". Decisamente ben girato e ...Ormai da qualche anno il cinema di genere italiano regala soddisfazioni e anche in questo caso c'è di che essere compiaciuti: 'AStory' ha infatti conquistato il plauso della critica italiana, ha vinto il premio per la migliore regia al Taormina Film Festival 2021 ed è riuscito a coniugare ambizioni ed efficacia. ...In streaming dal 14 luglio, è stato premiato al Taormina Film Festival: ecco trama, trailer e recensioni (positive) ...A Classic Horror Story, il film Netflix prodotto da Colorado Film è disponibile in esclusiva sulla piattaforma streaming dal 14 luglio 2021 ...