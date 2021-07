William e Kate | sbeffeggiati da tutto il mondo

(Di lunedì 12 luglio 2021) L’Italia ha vinto i Campionati Europei di calcio battendo l’Inghilterra 4 a 3 ai rigori. In tribuna c’eranoe Baby George. Sui social sono circolati da subito meme e fotomontaggi rivolti alla Royal Family oltre a quelli che fanno ironia, in generale, sugli inglesi. Il principe, presidente d’onore della Federcalcio inglese (Fa) e secondo in linea di successione al trono britannico, ha commentato su Twitter Articolo completo: dal blog SoloDonna

... le pagelle Principe George: dalla gioia alla tristezza Fra i 60mila tifosi, che hanno affollato lo stadio londinese, c'era anche il principino George insieme a mammae a papà. Proprio ...Un epilogo che 'spezza il cuore'. Così il principe, presidente d'onore della Federcalcio inglese (Fa) e secondo in linea di successione al ... All'evento era in tribuna con la consortee il ...in foto: Kate allo stadio con William per la finale di Euro 2020 Il look di Kate Middleton con i colori della bandiera Se per il pomeriggio la Duchessa ha deciso di puntare su un colore fresco e ...Roma, 12 luglio 2021 - L'Italia di Mancini è campione d'Europa, dopo una vittoria contro l'Inghilterra al cardiopalma decisa ai calci di rigore. La finale ha regalato grandi emoz ...