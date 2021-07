Virgin Galactic successo storico! Branson vola nello spazio a bordo della VSS UnityHDblog it

(Di lunedì 12 luglio 2021) Il primo volo suborbitale a pieno carico disi è concluso conRead More L'articolo proviene da HelpMeTech.

Agenzia_Ansa : La navicella spaziale Spaceflight Unity 22 con a bordo il miliardario britannico Richard Branson è decollata dalla… - Corriere : ?? ULTIM'ORA - È andato tutto bene, al via l'era del turismo spaziale - SimoneGironi : Ing.Gironi Virgin Galactic successo storico! Branson vola nello spazio a bordo della VSS Unity -… - infoiteconomia : Virgin Galactic successo storico! Branson vola nello spazio a bordo della VSS Unity - DividendProfit : Richard Branson nella storia: realizzato il primo viaggio nello spazio con la Virgin Galactic -

Ultime Notizie dalla rete : Virgin Galactic

Poco dopo le 10:30 del mattino, l'aereo VMS Eve didecolla dallo spazioporto, trasportando la navicella spaziale VSS Unity e i suoi passeggeri nella pancia. Una volta raggiunta l'...Richard Branson ha sperimentato per alcuni minuti l'assenza di peso a bordo dello spazioplano della suaper il nascente turismo ...L’11 luglio Sir Richard Branson ha effettuato il suo primo volo nello “spazio” a bordo del VSS Unity della sua azienda Virgin Galactic. Il miliardario britannico ha raggiunto una quota di circa 86 km ...Richard Branson ha sperimentato per alcuni minuti l'assenza di peso a bordo dello spazioplano della sua Virgin Galactic per il nascente turismo spaziale ...