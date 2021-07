Vince l'Italia, fuochi d'artificio incontrollati: brucia la provincia da Nord a Sud (Di lunedì 12 luglio 2021) Notte di lavoro intenso per i vigili del fuoco. I caschi rossi sono stati costretti ad intervenire a più riprese, in provincia di Salerno , a causa di incendi provocati dall'utilizzo incontrollato di ... Leggi su salernotoday (Di lunedì 12 luglio 2021) Notte di lavoro intenso per i vigili del fuoco. I caschi rossi sono stati costretti ad intervenire a più riprese, indi Salerno , a causa di incendi provocati dall'utilizzo incontrollato di ...

Advertising

RaiUno : ?? C A M P I O N I D’ E U R O P A ???? ???? L’Italia vince #Euro2020 @Vivo_Azzurro ???? ?? #11luglio #ItaliaInghilterra… - meb : L’Italia vince!!!!! Scendono lacrime di gioia in questo giorno di orgoglio per tutto il Paese, bravissimi #azzurri… - chetempochefa : SIAMO CAMPIONI D’EUROPA ???? L’Italia vince #EURO2020, grandi i nostri azzurri ???? - _beachwoodcafe_ : RT @EatingWithNjall: in 7 mesi: -i Måneskin vincono l’Eurovision -l’ITALIA VINCE L’EUROPEO -esce Luca su Disney -Berrettini primo italiano… - martasospesa : @_SpaceJay___ @Michelaarancino ci hai spaccato i coglioni per settimane mettendoti sul trono perché a te del calcio… -