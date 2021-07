(Di lunedì 12 luglio 2021)DEL 12 LUGLIOORE 09:20 FEDERICO MONTI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA. SUL GRANDE RACCORDO ANULARE UN INCIDENTE IN CARREGGIATA ESTERNA PROVOCA CODE TRA LA-FIUMICINO E L’OSTIENSE, E, SEMPRE IN ESTERNA, RALLENTAMENTI TRA LA PRENESTINA E LA NOMENTANA. NON DIVERSA LA SITUAZIONE IN CARREGGIATA INTERNA DOVE SI STA IN CODA TRA LA CASILINA E APPIA, E, AVANTI, SEMPRE IN INTERNA, FORTI RALLENTAMENTI TRA LAURENTINA E LA-FIUMICINO. SULL’AUTOSTRADA A1-NAPOLI PERMANGONO CODE A SEGUITO DI UN ...

Advertising

zazoomblog : Viabilità Roma Regione Lazio del 12-07-2021 ore 09:15 - #Viabilità #Regione #Lazio #12-07-2021 - romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Viabilità Roma Regione Lazio del 12-07-2021 ore 09:45' su @Spreaker #infomobilita_regione_lazio… - romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Viabilità Roma Regione Lazio del 12-07-2021 ore 09:15' su @Spreaker #infomobilita_regione_lazio… - romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Viabilità Roma Regione Lazio del 12-07-2021 ore 08:45' su @Spreaker #infomobilita_regione_lazio… - romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Viabilità Roma Regione Lazio del 12-07-2021 ore 08:15' su @Spreaker #infomobilita_regione_lazio… -

Ultime Notizie dalla rete : Viabilità Roma

RomaDailyNews

è blindata, più di mille agenti nelle strade, ma contenere la voglia di festeggiare è ... due giovani sullo scooter vengono gettati a terra e picchiati per questioni di. Incendi ...... 250.271 per la sistemazione idraulica del Cervo in località Fornello; 36.600 per ripristinoper la frazioni Desate e Beccara; 331.608 per ricostruzione muro di sostegno in via, ...