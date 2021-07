Uomini e Donne: Davide Donadei scandalizza il web con una foto osè. (Di lunedì 12 luglio 2021) L’ex tronista Davide Donadei criticato sui social per una foto osè, pubblicata su Instagram, della fidanzata Chiara Rabbi. Davide Donadei e la fidanzata Chiara Rabbi (Instagram)Chiara Rabbi e Davide Donadei sono stati protagonisti di una bufera sui social, causata da una foto osè che l’ex tronista avrebbe pubblicato sulle sue Instagram stories. I followers della coppia sono rimasti indignati e hanno criticato i due ex partecipanti di Uomini e Donne senza pietà. Tra di loro anche la regina del gossip ... Leggi su formatonews (Di lunedì 12 luglio 2021) L’ex tronistacriticato sui social per unaosè, pubblicata su Instagram, della fidanzata Chiara Rabbi.e la fidanzata Chiara Rabbi (Instagram)Chiara Rabbi esono stati protagonisti di una bufera sui social, causata da unaosè che l’ex tronista avrebbe pubblicato sulle sue Instagram stories. I followers della coppia sono rimasti indignati e hanno criticato i due ex partecipanti disenza pietà. Tra di loro anche la regina del gossip ...

Advertising

chiellini : I volti di donne, uomini, vecchi, giovani, bambini e di coloro che ci ha salvato la vita: i medici Ci avete spinto… - vitocrimi : Siamo vicini a @luigidimaio per le minacce che gli sono state rivolte da Daesh. La presenza in prima fila del nostr… - CarloVerdelli : Perché queste parole di Mattarella non vadano perdute come gocce nel mare: “Donne, bambini e uomini in fuga non son… - EsselacAcceber : RT @anna_salvaje: Non sono le donne che non devono andare in minigonna, uscire da sole la sera, bere, conoscere.. per non rischiare di esse… - MChiara25 : - C'è un problema con lo smoking. Anche l'attrice cinese ha deciso di indossarne uno per la cerimonia d'apertura. -… -