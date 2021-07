Una Vita, anticipazioni 13 luglio: Marcia rivela la verità a Felipe. Genoveva interrompe un loro bacio (Di lunedì 12 luglio 2021) Una Vita, anticipazioni 13 luglio: quella di martedì sarà una puntata clamorosa, che segnerà un tanto sperato quanto in atteso riavvicinamento tra Felipe e Marcia. Ma Genoveva … Una Vita, anticipazioni 13 luglio: Marcia racconta Felipe ciò che è a rivelato Andrade Marcia riesce a parlare con Felipe, dopo che lui l’ha cacciata via perché Genoveva l’ha accusata di aver tentato di farla cadere dalle scale, e dice all’amato che è stata sua ... Leggi su pianetadonne.blog (Di lunedì 12 luglio 2021) Una13: quella di martedì sarà una puntata clamorosa, che segnerà un tanto sperato quanto in atteso riavvicinamento tra. Ma… Una13raccontaciò che è ato Andraderiesce a parlare con, dopo che lui l’ha cacciata via perchél’ha accusata di aver tentato di farla cadere dalle scale, e dice all’amato che è stata sua ...

