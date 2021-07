Tridico Inps | “Da cda 2 piani strategici per transizione al digitale”

(Di lunedì 12 luglio 2021) “Il tema della riorganizzazione interna dell’è centrale nel nostro bilancio di attività, ed a questo abbiamo dedicato il quarto ed ultimo capitolo del Rapporto. Esso rende conto dellaalchesta realizzando, chiamando a raccolta risorse progettuali interne ed esterne”. A dirlo il presidente dell’Pasqualenella Relazione annuale del XX Rapporto Annuale dell’Istituto. “Sebbene la digitalizzazione dei servizi pubblici – spiega – sia un processo in atto da molti anni, i cittadini non percepiscono ancora le transazioni digitali come la modalità più ...

A dirlo il presidente dell'Pasqualenella Relazione annuale del XX Rapporto Annuale dell'Istituto. "La Commissione europea - ricorda - ha avviato nel 2018 il progetto European blockchain ...... ma richiede di intervenire sulle competenze del personale attualmente in servizio, per il quale è in corso un piano di change management ', continua. 'L'- ricorda - ha inoltre iniziato ...Roma, 12 lug. (Labitalia) - “Nell'ambito delle iniziative di digitalizzazione e miglioramento del servizio erogato, l'Inps ha promosso iniziative ...Roma, 12 lug. (Labitalia) - "La separazione fra spesa pensionistica e quella assistenziale è stata sempre considerata fondamentale da Cida per una corretta valutazione delle modalità di finanziamento ...