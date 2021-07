Traffico Roma del 12-07-2021 ore 08:30 (Di lunedì 12 luglio 2021) Luceverde Roma buona giornata e ben trovati a questo appuntamento da Simone a Cerchiara si rallenta verso Roma sulla via Cassia sulla via Flaminia e sulla Pontina sulla via Aurelia 23 Raccordo Anulare e la via Aurelia Antica Code in viale Castrense si tratta di difficoltà di circolazione verso Porta San Giovanni sul Raccordo Anulare Traffico intenso è un incidente ti tratta di un incidente in carreggiata interna tra la puntina e la Roma Fiumicino ripercussioni con rallentamenti in carreggiata esterna abbiamo invece cose per Traffico all’altezza della A24 in corso uno sciopero nella trasporto pubblico ... Leggi su romadailynews (Di lunedì 12 luglio 2021) Luceverdebuona giornata e ben trovati a questo appuntamento da Simone a Cerchiara si rallenta versosulla via Cassia sulla via Flaminia e sulla Pontina sulla via Aurelia 23 Raccordo Anulare e la via Aurelia Antica Code in viale Castrense si tratta di difficoltà di circolazione verso Porta San Giovanni sul Raccordo Anulareintenso è un incidente ti tratta di un incidente in carreggiata interna tra la puntina e laFiumicino ripercussioni con rallentamenti in carreggiata esterna abbiamo invece cose perall’altezza della A24 in corso uno sciopero nella trasporto pubblico ...

