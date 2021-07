Spalletti ha chiamato Emerson Palmieri: la sua risposta (Di lunedì 12 luglio 2021) Secondo l'edizione odierna de "Il Corriere dello Sport", il Napoli è ancora sulle tracce di Emerson Palmieri, che vuole tornare in Italia dopo un'esperienza poco brillante con il Chelsea: "In Italia, invece, spera di tornare Emerson Palmieri, stanco dell'esperienza al Chelsea dove nelle ultime stagioni ha giocato poco. A lui aveva pensato l'Inter, ma adesso sull'italo-brasiliano lavora soprattutto il Napoli che però non riesce a trovare la quadra con la Granovskaia. Spalletti ha già telefonato al suo pupillo e ha l'ok del ragazzo". Leggi su spazionapoli (Di lunedì 12 luglio 2021) Secondo l'edizione odierna de "Il Corriere dello Sport", il Napoli è ancora sulle tracce di, che vuole tornare in Italia dopo un'esperienza poco brillante con il Chelsea: "In Italia, invece, spera di tornare, stanco dell'esperienza al Chelsea dove nelle ultime stagioni ha giocato poco. A lui aveva pensato l'Inter, ma adesso sull'italo-brasiliano lavora soprattutto il Napoli che però non riesce a trovare la quadra con la Granovskaia.ha già telefonato al suo pupillo e ha l'ok del ragazzo".

