Palestina e Israele: necessario ricostruire la fiducia (Di lunedì 12 luglio 2021) Nei mesi scorsi Palestina e Israele sono stati protagonisti di terribili scontri che hanno tenuto con il fiato sospeso tutto il mondo. Cosa sta succedendo in questo momento? Calma apparente o preparazione a nuovi scontri? In una recente intervista, il patriarca latino di Gerusalemme, Pierbattista Pizzaballa, ha dichiarato che con il dialogo le due parti Leggi su periodicodaily (Di lunedì 12 luglio 2021) Nei mesi scorsisono stati protagonisti di terribili scontri che hanno tenuto con il fiato sospeso tutto il mondo. Cosa sta succedendo in questo momento? Calma apparente o preparazione a nuovi scontri? In una recente intervista, il patriarca latino di Gerusalemme, Pierbattista Pizzaballa, ha dichiarato che con il dialogo le due parti

Advertising

periodicodaily : Palestina e Israele: necessario ricostruire la fiducia #Palestina #Israele @saraorlandini2 - ammargelluto : Tornando a parlare di cose serie, #Israele continua imperterrita con la pulizia etnica in aperta violazione delle l… - virginia_tice : RT @GazaFREEstyle: Un giorno come oggi, 39 anni fa, la nazionale italiana dedicò la coppa del mondo alla #Palestina, gli azzurri decisero d… - Romy95709045 : RT @GazaFREEstyle: Un giorno come oggi, 39 anni fa, la nazionale italiana dedicò la coppa del mondo alla #Palestina, gli azzurri decisero d… - elespaterlini1 : RT @anna_mitica: Per i palestinesi che si oppongono pubblicamente al loro stesso governo, non ci sono stati slogan o magliette con scritto… -