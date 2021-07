Oroscopo domani Branko, 13 luglio: previsioni per tutti i segni (Di lunedì 12 luglio 2021) Oroscopo Branko 13 luglio 2021 – Nuova settimana, nuove opportunità ma anche più di qualche grattacapo di diversa natura in vista: Branko è oramai una garanzia nell’ambito delle previsioni astrologiche e può aiuarci anche oggi. Oroscopo Branko Ariete, Toro, Gemelli, Cancro Ariete – L’energia che avrete sarà inversamente proporzionale alle cose da fare. Potreste arrivare scarichi a fine giornata, quindi gestite oculatamente le energie. Toro – Non focalizzatevi solo sulle questioni “pratiche”, ma provate a tenere alta l’attenzione anche nell’ambito delle amicizie. Gemelli ... Leggi su puglia24news (Di lunedì 12 luglio 2021)132021 – Nuova settimana, nuove opportunità ma anche più di qualche grattacapo di diversa natura in vista:è oramai una garanzia nell’ambito delleastrologiche e può aiuarci anche oggi.Ariete, Toro, Gemelli, Cancro Ariete – L’energia che avrete sarà inversamente proporzionale alle cose da fare. Potreste arrivare scarichi a fine giornata, quindi gestite oculatamente le energie. Toro – Non focalizzatevi solo sulle questioni “pratiche”, ma provate a tenere alta l’attenzione anche nell’ambito delle amicizie. Gemelli ...

Advertising

GazzettaDelSud : ?? #Oroscopo di Barbanera per oggi e domani. #12luglio - zazoomblog : Oroscopo per il Leone e per tutti i segni di oggi 12 e domani 13 luglio - #Oroscopo #Leone #tutti #segni #domani - zazoomblog : Oroscopo per il Capricorno e per tutti i segni di oggi 12 e domani 13 luglio - #Oroscopo #Capricorno #tutti #segni - zazoomblog : Oroscopo per la Vergine e per tutti i segni di oggi 12 e domani 13 luglio - #Oroscopo #Vergine #tutti #segni - zazoomblog : Oroscopo per lo Scorpione e per tutti i segni di oggi 12 e domani 13 luglio - #Oroscopo #Scorpione #tutti #segni -