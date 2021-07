Non solo Cile: la ribalta delle donne indigene conquista tutta l’America Latina (Di lunedì 12 luglio 2021) Le donne indigene continuano a giocare un ruolo determinante nel presente dell’America Latina, conquistando sempre di più la ribalta internazionale e spazi di decisione fondamentali per il futuro dei paesi che compongono la regione. È accaduto per esempio domenica 4 luglio in Cile, dove la mapuche Elisa Loncón ha ottenuto l’incarico di presidentessa con 96 preferenze su 155, nella prima sessione della Convenzione Costituzionale Cilena. Un momento storico per la Nazione Mapuche e per tutto il Cile, paese che può lasciare indietro i fantasmi ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 12 luglio 2021) Lecontinuano a giocare un ruolo determinante nel presente delndo sempre di più lainternazionale e spazi di decisione fondamentali per il futuro dei paesi che compongono la regione. È accaduto per esempio domenica 4 luglio in, dove la mapuche Elisa Loncón ha ottenuto l’incarico di presidentessa con 96 preferenze su 155, nella prima sessione della Convenzione Costituzionalena. Un momento storico per la Nazione Mapuche e per tutto il, paese che può lasciare indietro i fantasmi ...

