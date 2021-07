Macché colore della pelle | da Zaza a Rashford e Sancho i rigori li sbaglia chi entra solo per calciarli

(Di lunedì 12 luglio 2021) I soliti idioti che in Inghilterra sommergono di insulti razzisti i tre giocatori che hanno fallito il terzo quarto e quinto rigore per la loro squadra, meglio farebbero a riflettere su un aspetto che ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Macché colore

Frizzifrizzi.it

I soliti idioti che in Inghilterra sommergono di insulti razzisti i tre giocatori che hanno fallito il terzo quarto e quinto rigore per la loro squadra, meglio farebbero a riflettere su un aspetto che ...... probabilmente di un altro. La decisione di Esteban Ostojich, l'arbitro uruguaiano dell'... Secondo giallo dell'incontro?. Per il fischietto, il suo intervento non merita non solo il giallo,...