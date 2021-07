Infortunio Lozano, dramma sfiorato. Niente intervento all’occhio. Il messicano rassicura tutti. I tempi di recupero (Di lunedì 12 luglio 2021) Infortunio Lozano MESSICO – Hirving Lozano nello scontro con Marvin Phillip portiere della nazionale del Trinidad e Tobago durante la partita di esordio giocata in Texas, negli Usa, per la Gold Cup. Hirving Lozano ha rischiato un Infortunio davvero serio. Le immagini hanno fatto il giro del web. L’attaccante del Napoli ha riportato una profonda ferita intorno all’occhio sinistro, che gli è stata chiusa con diversi punti di sutura. Il giocatore dopo essere stato ricoverato nell’ospedale di Arlington, negli Stati Uniti, è stato rimandato in albergo. Le condizioni di Lozano, ... Leggi su napolipiu (Di lunedì 12 luglio 2021)MESSICO – Hirvingnello scontro con Marvin Phillip portiere della nazionale del Trinidad e Tobago durante la partita di esordio giocata in Texas, negli Usa, per la Gold Cup. Hirvingha rischiato undavvero serio. Le immagini hanno fatto il giro del web. L’attaccante del Napoli ha riportato una profonda ferita intornosinistro, che gli è stata chiusa con diversi punti di sutura. Il giocatore dopo essere stato ricoverato nell’ospedale di Arlington, negli Stati Uniti, è stato rimandato in albergo. Le condizioni di, ...

Advertising

sscnapoli : ?? @HirvingLozano70, infortunio durante il match Messico-Trinidad Tobago di Golden Cup. ?? - rtl1025 : ?? Infortunio grave in campo per #Lozano, attaccante del #Napoli, durante un'amichevole del #Messico contro il… - napolipiucom : ??INFORTUNIO LOZANO, DRAMMA SFIORATO. NIENTE INTERVENTO ALL’OCCHIO. IL MESSICANO RASSICURA TUTTI. I TEMPI DI RECUPER… - infoitsport : Napoli infortunio Lozano, i tempi di recupero del Chucky - sportli26181512 : #PrimopianoCalcioNapolietuttolosportcampanointemporeale Gazzetta – De Laurentiis imbestialito per il grave infortun… -