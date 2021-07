Il sud dei borboni non era il migliore dei mondi possibili (Di martedì 13 luglio 2021) Fra i fenomeni politico-culturali più sorprendenti e civilmente dannosi, che hanno imperversato in Italia negli ultimi dieci anni, un posto speciale merita il cosiddetto neoborbonismo. Vale a dire la credenza secondo cui il Sud prima dell’Unità, o meglio il Regno borbonico, fosse stato il migliore dei mondi possibili. Non solo, ma Il fantastico regno delle Due Sicilie – come Pino Ippolito Armino intitola il suo denso pamphlet, col sottotitolo Breve catalogo delle imposture neoborboniche (Laterza, pp.125, euro 14) – avrebbe … Continua L'articolo proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto (Di martedì 13 luglio 2021) Fra i fenomeni politico-culturali più sorprendenti e civilmente dannosi, che hanno imperversato in Italia negli ultimi dieci anni, un posto speciale merita il cosiddetto neosmo. Vale a dire la credenza secondo cui il Sud prima dell’Unità, o meglio il Regnoco, fosse stato ildei. Non solo, ma Il fantastico regno delle Due Sicilie – come Pino Ippolito Armino intitola il suo denso pamphlet, col sottotitolo Breve catalogo delle imposture neoche (Laterza, pp.125, euro 14) – avrebbe … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

