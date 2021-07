Il coach di Berrettini: "Non è solo una questione di talento naturale, servono sacrificio e etica" (Di lunedì 12 luglio 2021) Vincenzo Santopadre alla Gazzetta: "Matteo ha sempre cercato di migliorarsi. Per questo è un campione e può essere un esempio" La Gazzetta dello Sport intervista Vincenzo Santopadre, coach di Matteo Berrettini, secondo, ieri, alla finale di Wimbledon. Santopadre racconta la crescita di Berrettini e cosa ha fatto la differenza. Leggi su ilnapolista (Di lunedì 12 luglio 2021) Vincenzo Santopadre alla Gazzetta: "Matteo ha sempre cercato di migliorarsi. Per questo è un campione e può essere un esempio" La Gazzetta dello Sport intervista Vincenzo Santopadre,di Matteo, secondo, ieri, alla finale di Wimbledon. Santopadre racconta la crescita die cosa ha fatto la differenza.

Advertising

matteorenzi : Ciò che ha fatto Matteo Berrettini è comunque ENORME. Grazie a lui per questa avventura bellissima, al suo coach Vi… - Corriere : Berrettini, spirito da gladiatore. Calma e testa per vincere, pure Russell Crowe è con lui - RaiNews : #Wimbledon #Berrettini 'La prima cosa che gli chiederò è come sta' dice Stefano Massari. 'Matteo non ha bisogno di… - PATRIZIA953 : RT @matteorenzi: Ciò che ha fatto Matteo Berrettini è comunque ENORME. Grazie a lui per questa avventura bellissima, al suo coach Vincenzo,… - napolista : Vincenzo Santopadre alla Gazzetta: «Matteo ha sempre cercato di migliorarsi. Per questo è un campione e può essere… -