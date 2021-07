Golf, The Open Championship 2021: Francesco Molinari e Guido Migliozzi i due italiani in campo (Di lunedì 12 luglio 2021) Saranno Francesco Molinari e Guido Migliozzi gli italiani in campo nell’edizione numero 149 dell‘Open Championship o British Open, il più antico dei tornei major e dal 2019 l’ultimo della stagione. Grande attesa sul percorso inglese Royal St George’s, che torna ad ospitare il torneo per la prima volta dal 2011. Quasi tutti i migliori al mondo saranno in campo per contendersi l’ambita Claret Jug e il titolo di “Champion Golfer of the Year”. In questo contesto i due nostri portacolori si avvicinano al grande ... Leggi su sportface (Di lunedì 12 luglio 2021) Sarannogliinnell’edizione numero 149 dell‘o British, il più antico dei tornei major e dal 2019 l’ultimo della stagione. Grande attesa sul percorso inglese Royal St George’s, che torna ad ospitare il torneo per la prima volta dal 2011. Quasi tutti i migliori al mondo saranno inper contendersi l’ambita Claret Jug e il titolo di “Championer of the Year”. In questo contesto i due nostri portacolori si avvicinano al grande ...

