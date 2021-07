Genoa, Biraschi e Sturaro in quarantena: contatti con un positivo (Di lunedì 12 luglio 2021) Prime due defezioni della stagione per il Genoa. Davide Biraschi e Stefano Sturaro dovranno infatti affrontare la quarantena dopo essere venuti a contatto con un positivo al Coronavirus. “I giocatori Davide Biraschi e Stefano Sturaro dovranno restare in quarantena poiché venuti in contatto con soggetto risultato positivo al Covid-19, estraneo al contesto lavorativo” – si legge in una nota della società ligure -. Entrambi i giocatori sono risultati negativi a due tamponi rinofaringei, si potranno unire al gruppo squadra terminato il periodo ... Leggi su sportface (Di lunedì 12 luglio 2021) Prime due defezioni della stagione per il. Davidee Stefanodovranno infatti affrontare ladopo essere venuti a contatto con unal Coronavirus. “I giocatori Davidee Stefanodovranno restare inpoiché venuti in contatto con soggetto risultatoal Covid-19, estraneo al contesto lavorativo” – si legge in una nota della società ligure -. Entrambi i giocatori sono risultati negativi a due tamponi rinofaringei, si potranno unire al gruppo squadra terminato il periodo ...

Advertising

STnews365 : Genoa: Biraschi e Sturaro in quarantena 'I giocatori Davide Biraschi e Stefano Sturaro dovranno restare in quarante… - albarvcf : RT @GenoaCFC: Davide #Biraschi e Stefano #Sturaro dovranno restare in quarantena poiché venuti in contatto con un soggetto positivo al Covi… - albarvcf : RT @charliemchouse: Genoa, Biraschi e Sturaro in quarantena, il comunicato della società - sportface2016 : #SerieA #Genoa, Davide #Biraschi e Stefano #Sturaro in quarantena: contatti con un positivo al #COVID19 - lucapasotti1 : RT @buoncalcio: Genoa, Biraschi e Sturaro in quarantena -