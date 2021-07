Festeggiamenti nel casertano si trasformano in tragedia: 19enne accoltellato (Di lunedì 12 luglio 2021) Santa Maria Capua Vetere – Doveva essere una festa ma si è trasformata in un dramma. Ieri, nella zona dell’anfiteatro, un ragazzo di 19 anni è stato accoltellato non lontano dalla sua abitazione, in via del Lavoro. Il giovane era in strada come tutti a festeggiare L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di lunedì 12 luglio 2021) Santa Maria Capua Vetere – Doveva essere una festa ma si è trasformata in un dramma. Ieri, nella zona dell’anfiteatro, un ragazzo di 19 anni è statonon lontano dalla sua abitazione, in via del Lavoro. Il giovane era in strada come tutti a festeggiare L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

Advertising

Adnkronos : Scontro auto-moto durante festeggiamenti Europei, un morto e 4 feriti nel catanese. - Eurosport_IT : Nel momento della trasformazione di Jorginho, sono tutti corsi ad esultare. Tutti tranne uno, Giorgio Chiellini.… - CalistriSilvio : RT @TgrRai: In rianimazione al Policlinico Riuniti di Foggia il bambino di 6 anni gravemente ferito da un colpo di pistola all'addome duran… - silviarizzo__ : RT @Grasiento: @Martola__ Gli inglesi nel lunedì di ferie che si erano presi per i festeggiamenti della finale di #Euro2020 - TgrRai : In rianimazione al Policlinico Riuniti di Foggia il bambino di 6 anni gravemente ferito da un colpo di pistola all'… -