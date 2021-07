Europei: Sala, 'bilancio poteva essere meglio, ma gestito situazione non semplice' (2) (Di lunedì 12 luglio 2021) (Adnkronos) - Se controllare ogni accesso a piazza Duomo risulta impossibile, "la cosa che abbiamo fatto, e abbiamo fatto molto bene, è stata di chiudere la Galleria perché li poteva diventare rischioso anche per un tema di spazi di fuga", aggiunge Sala. Il primo cittadino tesse le lodi del portiere Donnarumma "è stato davvero straordinario", e pensa a un possibile incontro con i campioni d'Europa a Palazzo Marino. Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 12 luglio 2021) (Adnkronos) - Se controllare ogni accesso a piazza Duomo risulta impossibile, "la cosa che abbiamo fatto, e abbiamo fatto molto bene, è stata di chiudere la Galleria perché lidiventare rischioso anche per un tema di spazi di fuga", aggiunge. Il primo cittadino tesse le lodi del portiere Donnarumma "è stato davvero straordinario", e pensa a un possibile incontro con i campioni d'Europa a Palazzo Marino.

