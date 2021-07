Euro 2020: Chiellini alza la Coppa davanti ai tifosi di Fiumicino (Di lunedì 12 luglio 2021) Poco prima di uscire dal varco decentrato di Fiumicino, capitan Giorgio Chiellini è sceso dal pullman azzurro con la Coppa in mano alzandola davanti ad alcune decine di tifosi più fortunati che si erano... Leggi su feedpress.me (Di lunedì 12 luglio 2021) Poco prima di uscire dal varco decentrato di, capitan Giorgioè sceso dal pullman azzurro con lain manondolaad alcune decine dipiù fortunati che si erano...

Advertising

EURO2020 : ?? ???????????????? ??’???????????? ?? ???? Congratulations Italy, EURO 2020 winners ?????? @azzurri | #ITA | #EURO2020 - EURO2020 : Oldest player to score in a EURO final ?? EURO 2020 winner ?? ???? Leonardo Bonucci ?? #EURO2020… - SkySport : ???????????????????? Verso la finale di Euro 2020 ?? Sulle note di “Ma stasera” di @mengonimarco ? ITALIA-INGHILTERRA EURO 20… - live_messina : Euro 2020: la VERGOGNA inglese. Tifosi italiani picchiati all'uscita dal campo - infoitsport : Euro 2020, Roberto Mancini in lacrime: 'Una cosa impossibile da pensare, un Europeo faticosissimo' -