Ddl Zan domani in Senato | ma è ancora muro contro muro

(Di lunedì 12 luglio 2021) Sul decretoguerra ma non sarà una guerra lampo. La Lega starebbe affilando le armi dell'ostruzionismo. Dietro il braccio di ferro, probabili nuove convergenze politiche fra Carroccio e Italia ...

Ultime Notizie dalla rete : Ddl Zan

Sul decreto ancoraguerra ma non sarà una guerra lampo. La Lega starebbe affilando le armi dell'ostruzionismo. Dietro il braccio di ferro, probabili nuove convergenze politiche fra Carroccio e Italia ...... #Torino I GD Piemonte , organizzazione giovanile del Partito Democratico, hanno inviato una lettera - appello ai 22 senatrici e senatori eletti in Piemonte alla vigilia del voto sul...I Giovani Democratici (Gd) Piemonte, organizzazione giovanile del Partito Democratico, hanno inviato una lettera-appello ai 22 senatrici e senatori eletti in Piemonte alla vigilia del voto sul Ddl Zan ...Domai il ddl zan approda nell'Aula del Senato, vigilia di tensione. Con l'incognita del voto segreto Letta è determinato ad andare avanti senza compromessi, ma resta il rebus dei franchi tiratori che ...