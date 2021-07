Ddl Zan arriva al Senato Domani in Aula inizia discussione su possibili modifiche Appello di Zan a Renzi

(Di lunedì 12 luglio 2021) Alle 16,30 l'arrivo del testo ma un'ora e mezza prima la convocazione in Commissione Giustizia per votare un ritorno del testo. Mossa per stanare Italia Viva i cui voti sono ...

La maggioranza festeggia la calendarizzazione delin Senato e la relativa bocciatura dei calendari proposti dalla destra, ma se nel frattempo vengono a mancare i numeri per la sua approvazione o se quantomeno del doman non v'è certezza, ...Avrà il sì di Ciampolillo e sembra avviato sul binario morto. Già così, a prima occhiata, ilcontro l'omotransfobia presenta pericolose somiglianze con il Conte ter : sembra cioè qualcosa che non si farà mai. Primo indizio: ha appunto il voto del senatore pugliese, ex M5S, che a ...Anche perché, alla fine, la loro posizione ufficiale non si sa quale sia: avete mai sentito dire una parola a Conte, o Di Maio o Grillo sul ddl Zan? Come funziona da quelle parti, parla Fedez per ...A Messina una panchina arcobaleno per sostenere il ddl Zan. Domani, a Piazza Cairoli, l’Associazione In-Oltre provvederà a pitturare una panchina arcobaleno, sulla quale sarà collocata una targa a sos ...