Covid, Ciciliano: "Eventi solo con Green Pass, per averlo 2 dosivaccino" (Di lunedì 12 luglio 2021) Green Pass per partecipare agli Eventi, ma solo con due dosi di vaccino. Questa l'opinione di Fabio Ciciliano, medico, proviene dalla Polizia di Stato, opera nella Protezione civile, e fin dai primi giorni della pandemia fa parte del Comitato tecnico scientifico. "Io penso che ad oggi, con la possibilità data a tutti i cittadini al di sopra dei 12 anni di vaccinarsi senza limitazione di sorta, potrebbe essere un aiuto notevole consentire solo a chi ha il Green Pass di partecipare ai grandi Eventi. Spettacoli, sport, manifestazioni ...

