Conte-Grillo, la fragile tregua alla prova della giustizia (Di lunedì 12 luglio 2021) Saranno le prossime scelte del M5S, a partire dall'altezza del fuoco contro la riforma Cartabia, a chiarire chi ha davvero vinto la battaglia interna. Dopo l'annuncio di domenica dell'accordo raggiunto tra Grillo e Conte, la scissione è sparita dai radar, l'ex premier sarà eletto presidente dal voto sulla piattaforma (non Rousseau) che si terrà entro fine luglio e il comico conserverà il ruolo di garante, «custode dei principi e dei valori dell'azione politica» (più o meno come nel vecchio statuto … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

