Cifre da capogiro Super Mario 64 Quanto potrebbe valere la vostra copia?

Leggi su zon

(Di lunedì 12 luglio 2021)ancora sigillata di64 per Nintendo venduta alla cifra record di 1,56 milioni di dollari. Valutata 9,8 A++ nella scala Wada La vendita di unaancora sigillata diper la console Nintendo 64 batte il record di vendita incassato qualche giorno fa dalladi “The Legend of Zelda”. Solo lo scorso venerdì quest’ultima aveva incassato ben 870 mila dollari,ando già i precedenti record. Ma nella classifica Wada, quella che valuta lo stato di conservazione degli esemplari, “The Legend of Zelda” per Nes aveva ...