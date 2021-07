Basket, sconfitta indolore per la AZ Saronno a La Spezia: è Serie B (Di lunedì 12 luglio 2021) tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline color sconfitta indolore a La Spezia e promozione in Serie B per la AZ Pneumatica Saronno che ieri, domenica 11 luglio, nonostante la sconfitta rimediata nella gara di ritorno giocata in terra ligure contro la Tarros La Spezia (80-79), si è aggiudicata lo spareggio nazionale e una storica promozione in virtù della grande vittoria nella gara tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortd module 7 title ... Leggi su ilnotiziario (Di lunedì 12 luglio 2021) tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colora Lae promozione inB per la AZ Pneumaticache ieri, domenica 11 luglio, nonostante larimediata nella gara di ritorno giocata in terra ligure contro la Tarros La(80-79), si è aggiudicata lo spareggio nazionale e una storica promozione in virtù della grande vittoria nella gara tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortd module 7 title ...

