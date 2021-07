Bank of Japan | prezzi produzione in linea con attese a giugno

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Bank Japan

Secondo quanto comunicato dallaof(BoJ), in giugno i prezzi alla produzione sono saliti in Giappone del 5,0% annuo, in lieve rallentamento rispetto al rialzo del 5,1% della lettura finale di maggio (3,8% in aprile), ...Crescono più delle attese i prezzi alla produzione, su base annua, in Giappone. Secondo laof, a giugno i prezzi di fabbrica hanno registrato un incremento del 5% su base annua, rispetto al +5,1% del mese precedente e al +4,7% atteso. Su base mensile , i prezzi all'industria ...(Teleborsa) - Crescono più delle attese i prezzi alla produzione, su base annua, in Giappone. Secondo la Bank of Japan, a giugno i prezzi di fabbrica hanno registrato un incremento del 5% su ...Secondo quanto comunicato dalla Bank of Japan (BoJ), in giugno i prezzi alla produzione sono saliti in Giappone del 5,0% annuo, in lieve rallentamento rispetto al rialzo del 5,1% della lettura finale ...