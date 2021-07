Azzurri campioni d' Europa | festa in tutta Italia | caroselli nelle strade

(Di lunedì 12 luglio 2021) ROMA - Dopo una vigilia infinita, più di 120' vissuti con il cuore in gola e un'altalena di emozioni nella ' lotteria ' dei rigori ci ha pensato Gigi Donnarumma a far esplodere lain...

ScuderiaFerrari : Campioni d’Europa! Bravi Azzurri!!! ???? ?? ?? #Euro2020 @EURO2020 - Vivo_Azzurro : L'#Italia piange con te, mister?? Siamo Campioni d'Europa?? #RinascimentoAzzurro @robymancio #Nazionale ????… - TheoHernandez : Complimenti Azzurri, CAMPIONI D’ @EURO2020! ????@gigiodonna1 ???? - giusepp85148489 : RT @MDiretta: Messina, Italia campione d'Europa: esplode la gioia dei tifosi nelle vie cittadine [FOTOGALLERY] Dopo la grande prestazione d… - eastcamp : RT @gigiodonna1: Campioni d’Europa ?? Orgogliosi di aver regalato il sorriso a tutti gli italiani e aver vissuto insieme ai nostri straordin… -

Ultime Notizie dalla rete : Azzurri campioni

ROMA - Dopo una vigilia infinita, più di 120' vissuti con il cuore in gola e un'altalena di emozioni nella ' lotteria ' dei rigori ci ha pensato Gigi Donnarumma a far esplodere la festa in tutta ...... l'altra squadra con gli ex compagni della Sampdoria e gli exOriali e De Rossi. Le ... Con il poster dei 26 ragazzid'Europa. Le immagini di tutti i gol. Le pagelle commentate e il ...Roma, 12 lug 00:33 - (Agenzia Nova) - "Capolavoro azzurro. Italia campione d’Europa!". Lo scrive su Twitter la presidente del Senato, Elisabetta Casellati, dopo la vittoria degli azzurri di calcio ...L'Italia campione d'Europa di calcio è arrivata a Roma. L'A319 dell'Alitalia, volo AZ 9001, proveniente da Londra Luton è atterrato all'aeroporto di Fiumicino ...