AnnaSPAndo | cinque tiktokers in una spa

Leggi su giornalettismo

(Di lunedì 12 luglio 2021) Abbiamo dato loro appuntamento in una giornata di inizio estate. Il sole caldo di Roma eche arrivano nella Capitale da diverse città italiane. Li accogliamo tra una vasca idromassaggio e una sala massaggi. Li vogliamo rilassati per una delle interviste più inusuali della loro giovane carriera. Tobia Lanaro, Mattia Stanga, Pierangelo Greco, Giusy Vena e Jessica Giorgia Senesi sono alcuni dei più interessanti profili – con un progetto molto chiaro in testa – che stanno caratterizzando i feed TikTok italiani. Ognuno di loro ha una linea tematica da seguire, ognuno di loro raccoglie utenze e sensibilità diverse. Sono la dimostrazione palese ...