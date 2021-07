Al Festival di Cannes 11 minuti di applausi per Nanni Moretti

Advertising

Festival_Cannes : ??#Photocall TRE PIANI by NANNI MORETTI #Cannes2021 #Competition - Tg3web : Al Festival di Cannes è il giorno di Nanni Moretti, unico italiano in corsa per la Palma d'Oro. Il film 'Tre piani'… - SalernoSal : Piatti del giorno: 1) Berrettini finale a @Wimbledon 2) @richardbranson inaugura i voli turistici spaziali 3) Nan… - MRGNDRFFR : @leyohs @PioMarmai [TW : Le Figaro] - Carmela_oltre : RT @Tg3web: Cinema. Al Festival di Cannes in concorso il film di Wes Anderson, con un cast stellare, dedicato al giornalismo, nella giorna… -

Ultime Notizie dalla rete : Festival Cannes

Mia Hansen - Løve arriva per la prima volta nel concorso principale deldi, dove aveva vinto dodici anni fa il premio speciale della giuria nella sezione Un Certain Regard Il padre ...Il 13 luglio, alle 17, aldi, presso l'Italian Pavilion, verrà presentata ufficialmente la sesta edizione del Torino Short Film Market che si svolgerà in forma ibrida (on line e in presenza) dal 29 novembre al ...Un tocco sparkling, un pizzico di magia, una dose di fashion attitude et voilà... La formula di stile per vivere l'atmosfera del Festival di Cannes è servita. E si declina inevitabilmente nel tubino d ...The French Dispatch, che sarà presentato oggi a Cannes 2021, ha finalmente una data di uscita ufficiale anche per il nostro paese.