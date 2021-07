Spaccio, adesso c'è anche la vendita self service. Ma due pusher smascherati da telecamere e cani antidroga (Di domenica 11 luglio 2021) PORTO SANT'ELPIDIO Cambia il mondo dello Spaccio. Nel corso di recenti controlli sulla costa, l'ulteriore scoperta della polizia sulle nuove modalità per la vendita di droga. Mutuando l'organizzazione ... Leggi su corriereadriatico (Di domenica 11 luglio 2021) PORTO SANT'ELPIDIO Cambia il mondo dello. Nel corso di recenti controlli sulla costa, l'ulteriore scoperta della polizia sulle nuove modalità per ladi droga. Mutuando l'organizzazione ...

Advertising

meme22_04 : @Inkhearth_ @lamoochy Adesso cerco su internet e vi spaccio i migliori - fabiotempoMi : RT @JeanDanton3: @VoxNewsInfo2 @tiber_h Così pochi? Adesso tutti in quarantena sulle navi da crociera. Poi a raccogliere i pomodori, ma pri… - razorblack66 : RT @JeanDanton3: @VoxNewsInfo2 @tiber_h Così pochi? Adesso tutti in quarantena sulle navi da crociera. Poi a raccogliere i pomodori, ma pri… - Peppezappulla : RT @JeanDanton3: @VoxNewsInfo2 @tiber_h Così pochi? Adesso tutti in quarantena sulle navi da crociera. Poi a raccogliere i pomodori, ma pri… - JeanDanton3 : @VoxNewsInfo2 @tiber_h Così pochi? Adesso tutti in quarantena sulle navi da crociera. Poi a raccogliere i pomodori,… -