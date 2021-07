Sergio Japino, il regista grande amore di Raffaella Carrà (Di domenica 11 luglio 2021) Sergio Japino, il regista e coreografo è stato legato da un rapporto professionale e non solo a Raffaella Carrà iconica showgirl della televisione scomparsa lo scorso 5 luglio che oggi sarà ricordata ne “Il Meglio di Domenica In” , dove rivedremo l’intervista realizzata dalla padrona di casa Mara Venier poco prima del debutto di “Carramba Che Sorpresa”. Nato a Ventotene nel 1952, Japino si avvicina alla danza frequentando la scuola di Gino Landi per poi avviare negli anni ottanta la carriera di coreografo con il debutto a Fantastico 3 e Pronto, Raffaella? Con il ... Leggi su metropolitanmagazine (Di domenica 11 luglio 2021), ile coreografo è stato legato da un rapporto professionale e non solo aiconica showgirl della televisione scomparsa lo scorso 5 luglio che oggi sarà ricordata ne “Il Meglio di Domenica In” , dove rivedremo l’intervista realizzata dalla padrona di casa Mara Venier poco prima del debutto di “Carramba Che Sorpresa”. Nato a Ventotene nel 1952,si avvicina alla danza frequentando la scuola di Gino Landi per poi avviare negli anni ottanta la carriera di coreografo con il debutto a Fantastico 3 e Pronto,? Con il ...

