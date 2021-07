San Benedetto da Norcia e la “Regola” benedettina (Di domenica 11 luglio 2021) La Chiesa cattolica celebra ufficialmente la festa di San Benedetto da Norcia l’11 luglio, cioè da quando Papa Paolo VI lo ha proclamato patrono d’Europa nel 1964. Nato a Norcia verso la fine del V secolo Benedetto era figlio di un alto funzionario romano. Dopo la morte dei genitori si trasferì a Roma con la sorella, Santa Scolastica, per approfondire gli studi letterari, ma li abbandonò presto a causa della dissolutezza che riscontrò nella città. Scelse così di ritirarsi in preghiera nella Valle dell’Aniene a Eufide, ove visse da eremita per quasi tre anni nella grotta del Monte Teleo. Intorno al 500 si trasferì a Subiaco ... Leggi su metropolitanmagazine (Di domenica 11 luglio 2021) La Chiesa cattolica celebra ufficialmente la festa di Sandal’11 luglio, cioè da quando Papa Paolo VI lo ha proclamato patrono d’Europa nel 1964. Nato averso la fine del V secoloera figlio di un alto funzionario romano. Dopo la morte dei genitori si trasferì a Roma con la sorella, Santa Scolastica, per approfondire gli studi letterari, ma li abbandonò presto a causa della dissolutezza che riscontrò nella città. Scelse così di ritirarsi in preghiera nella Valle dell’Aniene a Eufide, ove visse da eremita per quasi tre anni nella grotta del Monte Teleo. Intorno al 500 si trasferì a Subiaco ...

Advertising

gustinicchi : LÓGOS Benedetto XVI ci ricorda le parole del Vangelo di San Giovanni «Il mondo è un prodotto della Parola, del Log… - RosPalumbo71 : RT @SantoDiOggi: Oggi si celebra: San Benedetto da Norcia - valeriodistefan : New post: EUROPA/ITALIA – Domenica 11 luglio, festa di San Benedetto: le parrocchie italiane in preghiera per i mig… - conpatr49 : RT @SantoDiOggi: Oggi si celebra: San Benedetto da Norcia - Andrea83501770 : @figalocale @scopamiamoglie Siiiiii, tutta da leccare, io sono a San Benedetto del Tronto AP e tu? -

Ultime Notizie dalla rete : San Benedetto Cadono sull'olio finito sull'asfalto. Due feriti in via delle Tamerici a San Benedetto Problemi in via delle Tamerici, a pochi metri dall'ingresso del molo Sud di San Benedetto a causa di una perdita d'olio che ha interessato una parte della carreggiata e che ha provocato la caduta di un ciclista e di un uomo che procedeva su uno scooter. E' accaduto a ridosso ...

Nosiglia verso l'addio: vertici segreti a Roma e intrighi per la nomina ... l'11 ottobre 2010 papa Benedetto XVI nomina Cesare Nosiglia arcivescovo metropolita di Torino; ...in visita apostolica in occasione dell'ostensione della Sindone e del bicentenario della nascita di San ...

Al Gruppo San Benedetto il Brands Award 2021 Horeca News La Squadra Mobile acciuffa due pregiudicati. Uno di loro stava andando ad assistere alla Quintana La Sezione Catturandi della Squadra Mobile già da qualche giorno era a caccia di due pregiudicati, su di cui pendevano altrettanti ordini di arresto da ...

Pignati: "Il mio sogno è realizzare un videogioco" "La IG è una realtà in continua espansione – dice Pignati – San Benedetto è un vero e proprio vivaio di ragazzi che vogliono cimentarsi nella creazione di contenuti per il videogioco. Credo che questo ...

Problemi in via delle Tamerici, a pochi metri dall'ingresso del molo Sud dia causa di una perdita d'olio che ha interessato una parte della carreggiata e che ha provocato la caduta di un ciclista e di un uomo che procedeva su uno scooter. E' accaduto a ridosso ...... l'11 ottobre 2010 papaXVI nomina Cesare Nosiglia arcivescovo metropolita di Torino; ...in visita apostolica in occasione dell'ostensione della Sindone e del bicentenario della nascita di...La Sezione Catturandi della Squadra Mobile già da qualche giorno era a caccia di due pregiudicati, su di cui pendevano altrettanti ordini di arresto da ..."La IG è una realtà in continua espansione – dice Pignati – San Benedetto è un vero e proprio vivaio di ragazzi che vogliono cimentarsi nella creazione di contenuti per il videogioco. Credo che questo ...