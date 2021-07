Italia, Spinazzola e la dichiarazione inattesa sull’infortunio (Di domenica 11 luglio 2021) Leonardo Spinazzola è a Londra con il gruppo: “A quest’avventura ci arrivi solo se sei disposto a dare l’anima per i tuoi compagni”. Il terzino azzurro sarà il grande assente sul campo di Wembley nella sfida contro l’Inghilterra ma ha voluto comunque seguire e sostenere il suo gruppo. Aveva detto ai suoi: “Ci vediamo in Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di domenica 11 luglio 2021) Leonardoè a Londra con il gruppo: “A quest’avventura ci arrivi solo se sei disposto a dare l’anima per i tuoi compagni”. Il terzino azzurro sarà il grande assente sul campo di Wembley nella sfida contro l’Inghilterra ma ha voluto comunque seguire e sostenere il suo gruppo. Aveva detto ai suoi: “Ci vediamo in Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

FrancescoLollo1 : Sacrificio e senso di appartenenza, questa è l’Italia che ci piace. Forza Azzurri! ???? #Spinazzola #Nazionale… - Vivo_Azzurro : #Nazionale ???? ??Leonardo #Spinazzola è stato votato dai tifosi #MiglioreAzzurro di #BelgioItalia ???? ?? Ha ottenuto… - fanpage : “Dai Spinaaaaaa!” Il meraviglioso gesto di Lorenzo Insigne ?? #ItaliaSpagna #ForzaAzzurri #ItalySpain - susydigennaro : RT @napolimagazine: ITALIA - Spinazzola: 'L'infortunio mi ha strappato al campo ma non poteva portarmi via dal gruppo' - petrazzuolo : RT @napolimagazine: ITALIA - Spinazzola: 'L'infortunio mi ha strappato al campo ma non poteva portarmi via dal gruppo' -