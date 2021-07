Italia-Inghilterra, ecco l’invasione di campo del tifoso inglese (Di domenica 11 luglio 2021) Un tifoso inglese ha invaso il terreno di gioco di Wembley a circa 5 minuti dalla fine dei tempi regolamentari della finale di Euro 2020 tra Italia e Inghilterra. A torso nudo e con una m ... sul sito. Leggi su lastampa (Di domenica 11 luglio 2021) Unha invaso il terreno di gioco di Wembley a circa 5 minuti dalla fine dei tempi regolamentari della finale di Euro 2020 tra. A torso nudo e con una m ... sul sito.

Vivo_Azzurro : #EURO2020 ???? Gli 11 #Azzurri ?? scelti dal Ct Mancini per ???? #Italia ?? #Inghilterra ?????????????? ?? Oggi, h 21.00 ???… - Vivo_Azzurro : #EURO2020 ???? ???? #Italia ?? #Inghilterra ?????????????? ?? Oggi, ore 21.00 ??? Stadio #Wembley - #Londra ?? #FINALE ?? In d… - SkySport : Mancini-Vialli: abbraccio e lacrime dopo Italia-Inghilterra a Wembley #SkySport #SkyEuro2020 #Euro2020 #Mancini… - Freyja_89 : RT @rakyhARTness: Tema per l'Inghilterra. Titolo : Dimmi che sei odiata da tutta Europa con un'immagine. Svolgimento: Quando anche i peggi… - enzono16 : RT @Luca__Pagani: 'L'Europa unita batte l'Inghilterra della Brexit!' Scusate, mi ero distratto un attimo: chi li ha tirati i rigori per l'I… -