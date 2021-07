Italia Inghilterra 0-1 LIVE: Pickford decisivo su Chiesa (Di domenica 11 luglio 2021) Allo stadio Wembley, il match valido per la finale di Euro2020 tra Italia e Inghilterra: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca LIVE Allo stadio “Wembley”, Italia e Inghilterra si affrontano nel match valido per la finale di Euro 2020. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA Sintesi Italia Inghilterra 0-1 MOVIOLA 1? Calcio d’inizio Rotola il pallone a Wembley; è azzurro il primo possesso. 2? Maguire sbaglia un retropassaggio e regala il corner agli Azzurri. 2? GOL Inghilterra 0-1 Ripartenza inglese, Kane a metà campo apre per Trippier che arriva ... Leggi su calcionews24 (Di domenica 11 luglio 2021) Allo stadio Wembley, il match valido per la finale di Euro2020 tra: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronacaAllo stadio “Wembley”,si affrontano nel match valido per la finale di Euro 2020. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA Sintesi0-1 MOVIOLA 1? Calcio d’inizio Rotola il pallone a Wembley; è azzurro il primo possesso. 2? Maguire sbaglia un retropassaggio e regala il corner agli Azzurri. 2? GOL0-1 Ripartenza inglese, Kane a metà campo apre per Trippier che arriva ...

