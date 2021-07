Il Papa convalescente recita l' Angelus dall' ospedale ed elogia la Sanità pubblica

Advertising

giovcusumano : RT @ViAle54: #IlMareAltrove. Nella Giornata del Marittimo il #Papa, affacciatosi convalescente dal decimo piano del #Gemelli, ha detto che… - LorisCavallett1 : RT @ViAle54: #IlMareAltrove. Nella Giornata del Marittimo il #Papa, affacciatosi convalescente dal decimo piano del #Gemelli, ha detto che… - nelloscavo : RT @ViAle54: #IlMareAltrove. Nella Giornata del Marittimo il #Papa, affacciatosi convalescente dal decimo piano del #Gemelli, ha detto che… - ViAle54 : #IlMareAltrove. Nella Giornata del Marittimo il #Papa, affacciatosi convalescente dal decimo piano del #Gemelli, ha… - LongoOlgaMaria_ : Mi permetto di suggerire al papa convalescente di tirare a sé lo pneuma perché le radiazioni e i kapò che portiamo… -

Ultime Notizie dalla rete : Papa convalescente

'Sono contento di aver potuto mantenere l'appuntamento', dice bergoglio le cui condizioni sono apparse buone, dovrebbe esssere dimesso all'inizio della prossima settimanaUna messa per il ponteficedopo l'operazione. Leggi su Asianews.itDi Salvo Barbagallo Il 17 giugno è la data che ricorda l’assassinio di Antonio Canepa, avvenuto in un dimenticato e lontano 1945, in una Sicilia che stava lottando per avere la sua indipendenza. Gli ...Gruppi di guerriglieri attaccano le centrali provocando disastrosi black-out. Nonostante gli sforzi del premier la classe politica guarda al potere e al denaro, la corruzione resta alta. Il cambio di ...