Il Bayern Monaco spaventa la Juventus: avance pubblica al bianconero (Di domenica 11 luglio 2021) Il Bayern Monaco punta Chiesa. L’allenatore Nagelsmann è un suo estimatore: “Giocatore fantastico”. La Juventus allertata. Il Bayern Monaco sogna Federico Chiesa. L’attaccante della Juventus, grazie ai due importanti gol segnati contro l’Austria e la Spagna, è divenuto tra i principali protagonisti dell’Europeo. Diversi i top team del continente che, inevitabilmente, hanno iniziato a seguirlo con Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di domenica 11 luglio 2021) Ilpunta Chiesa. L’allenatore Nagelsmann è un suo estimatore: “Giocatore fantastico”. Laallertata. Ilsogna Federico Chiesa. L’attaccante della, grazie ai due importanti gol segnati contro l’Austria e la Spagna, è divenuto tra i principali protagonisti dell’Europeo. Diversi i top team del continente che, inevitabilmente, hanno iniziato a seguirlo con Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

Advertising

AleCat_91 : RT @Fiorentinanews: #Nagelsmann: 'Vorrei tanto portare #Chiesa al #BayernMonaco. So che il prezzo è alto, ma è un giocatore fantastico' #Fi… - raspa90 : RT @Fiorentinanews: #Nagelsmann: 'Vorrei tanto portare #Chiesa al #BayernMonaco. So che il prezzo è alto, ma è un giocatore fantastico' #Fi… - Fiorentinanews : #Nagelsmann: 'Vorrei tanto portare #Chiesa al #BayernMonaco. So che il prezzo è alto, ma è un giocatore fantastico'… - Kb_parisien : @JejonPSG Perso PSG, Chelsea, Bayern, Man United et Monaco?? - sportli26181512 : Bayern, idea Chiesa: la risposta della Juve: Il Bayern Monaco guarda in casa Juve: secondo Tuttosport, il club...… -