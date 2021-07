Ginnastica artistica: Ludovico Edalli e Giorgia Villa vincono il titolo agli assoluti (Di domenica 11 luglio 2021) A Ponticelli sono andati in scena gli assoluti di Ginnastica artistica a trionfare sono stati Ludovico Edalli e Giorgia Villa. Ludovico Edalli nuovamente campione Italiano di Ginnastica artistica Quarto titolo consecutivo per il bustese, con la serie di vittorie iniziate nel 2018. Sesto in totale contando anche i trionfi del 2013 e 2015. Con questa vittoria Ludovico Edalli ha eguagliato i record di Franco Menichelli e Jury Cecchi. ... Leggi su rompipallone (Di domenica 11 luglio 2021) A Ponticelli sono andati in scena glidia trionfare sono statinuovamente campione Italiano diQuartoconsecutivo per il bustese, con la serie di vittorie iniziate nel 2018. Sesto in totale contando anche i trionfi del 2013 e 2015. Con questa vittoriaha eguato i record di Franco Menichelli e Jury Cecchi. ...

