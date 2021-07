Europei, Mattarella allo stadio di Wembley incontra Boris Jhonson (Di domenica 11 luglio 2021) Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, è giunto allo stadio di Wembley per la finale degli Europei e ha incontrato il primo ministro del Regno Unito, Boris Johnson. 11 luglio 2021 Leggi su notizie.tiscali (Di domenica 11 luglio 2021) Il presidente della Repubblica, Sergio, è giuntodiper la finale deglie hato il primo ministro del Regno Unito,Johnson. 11 luglio 2021

Advertising

repubblica : ?? Calcio, Euro2020: Italia-Inghilterra e' la finale, a Wembley anche Mattarella. La partita in diretta col commento… - repubblica : ?? Finale degli Europei, il Quirinale conferma l'anticipazione di Repubblica: Mattarella sara' a Wembley - sandrogozi : “Liberté, Egalité, Fraternité: sono elementi indivisibili per tutta l’umanità. Di questo vogliamo e possiamo essere… - fanpage : #ItaliaInghilterra, c'è anche il Presidente Sergio Mattarella in tribuna - HolinkaPis : RT @repubblica: Mattarella a Wembley, la foto di Mattarella con Boris Johnson: 'Forza Italia' -