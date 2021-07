Coppa America, Messi: 'In Brasile, col Brasile... Un regalo di Dio' (Di domenica 11 luglio 2021) RIO DE JANEIRO (Brasile) - " Avevo bisogno di staccare la spina per poter ottenere qualcosa con la nazionale, ci sono stato vicino per tanti anni, sapevo che a un certo punto sarebbe arrivato, stava ... Leggi su corrieredellosport (Di domenica 11 luglio 2021) RIO DE JANEIRO () - " Avevo bisogno di staccare la spina per poter ottenere qualcosa con la nazionale, ci sono stato vicino per tanti anni, sapevo che a un certo punto sarebbe arrivato, stava ...

Advertising

Agenzia_Ansa : FOTO | L'Argentina ha vinto la Coppa America di calcio battendo 1-0 in finale al Maracanà il Brasile, con gol di An… - sscnapoli : ???? | @D_Ospina1 gran protagonista conquista la semifinale di Coppa America ?? ?? - sscnapoli : ???? | @D_Ospina1 sconfitto nella semifinale di @CopaAmerica. #ArgentinaColombia termina 4-3 ai rigori. ??… - Italia_Notizie : L’Argentina vince la Coppa America: battuto il Brasile per 1 a 0. Finisce la maledizione di Messi nella Selección - RossaSF1 : RT @PieroLadisa: Chissà che il successo in Coppa America con la sua Argentina non abbia definitamente sbloccato Leo Messi con la maglia alb… -