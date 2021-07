Coppa America, Messi: “Grato a Dio per questo momento” (Di domenica 11 luglio 2021) “Sapevo che a un certo punto questo successo sarebbe arrivato. Sono Grato a Dio per avermi dato questo momento, in Brasile e contro il Brasile. Penso che mi stesse riservando un momento così”. Così Leo Messi dopo il trionfo in Coppa America con la sua Argentina che ha sconfitto 1-0 il Brasile. Una vittoria inseguita una vita, perché con la maglia della sua nazionale, non aveva mai vinto niente. Fatta eccezione per l’oro olimpico del 2008 e un mondiale under20, Leo Messi aveva sempre fallito l’appuntamento con Mondiale o Copa ... Leggi su italiasera (Di domenica 11 luglio 2021) “Sapevo che a un certo puntosuccesso sarebbe arrivato. Sonoa Dio per avermi dato, in Brasile e contro il Brasile. Penso che mi stesse riservando uncosì”. Così Leodopo il trionfo incon la sua Argentina che ha sconfitto 1-0 il Brasile. Una vittoria inseguita una vita, perché con la maglia della sua nazionale, non aveva mai vinto niente. Fatta eccezione per l’oro olimpico del 2008 e un mondiale under20, Leoaveva sempre fallito l’appuntamento con Mondiale o Copa ...

Advertising

Gazzetta_it : Argentina campione del Sudamerica! In finale di Coppa Amerca con il Brasile decide Di Maria #CopaAmerica - Agenzia_Ansa : Coppa America: Brasile ko 1-0, vince l'Argentina di Messi - repubblica : ?? L'Argentina batte il Brasile 1-0 e vince la Coppa America: Messi sfata il tabu', primo trofeo con la nazionale - tecnoc205 : RT @Picchio_10: 'No Icardi, No Party' (Italo Cucci @CorSport) Lautaro, che schiaffo e calcio in culo ad Italo Cucci: vince lo scudetto con… - infoitsport : Argentina vince Coppa America: la reazione inaspettata del telecronista - VIDEO -