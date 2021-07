Cina-Usa | perché Xi non è Deng Il commento di Mayer

Leggi su formiche

(Di domenica 11 luglio 2021) Venerdì scorso Henry Kissinger (98 anni) – in occasione del 50^ anniversario della sua missione segreta a Pechino come inviato dal Presidente Richard Nixon – ha sottolineato la necessità di ripetere oggi qualcosa di simile: “Per evitare esiti catastrofici è indispensabile riavviare il dialogo tra Washington e Pechino”. La stampa e le TV cinesi hanno dato grande risalto alle parole dell’ex Segretario di Stato. In occidente, invece, l’ anniversario è passato praticamente inosservato. In linea di principio l’esigenza posta da Kissinger è condivisibile anche se inevitabilmente strumentalizzata da Global Times e da altri media propagandistici cinesi. Tuttavia – a mio avviso – per assumere ...