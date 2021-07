Chiulli (Uim), 'per la motonautica Montecarlo il più importante laboratorio della sostenibilità' (Di domenica 11 luglio 2021) Montecarlo, 11 giu. (Adnkronos) - Un altro grande successo per il Monaco Energy Boat Challenge, giunto alla sua 8a edizione. Organizzato dallo Yacht Club de Monaco, in collaborazione con la Federazione Internazionale di motonautica (Uim) e la Fondazione Principe Alberto II di Monaco, l'incontro è stato ancora una volta l'occasione per parlare di nuovi sistemi di propulsione puliti e alternativi, anche grazie al supporto dei partner Iqos e Credit Suisse, affiancati da Bmw e YPI. "È stata una giornata molto importante per la sostenibilità, per la nautica e la motonautica mondiale", ha dichiarato il ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 11 luglio 2021), 11 giu. (Adnkronos) - Un altro grande successo per il Monaco Energy Boat Challenge, giunto alla sua 8a edizione. Organizzato dallo Yacht Club de Monaco, in collaborazione con la Federazione Internazionale di(Uim) e la Fondazione Principe Alberto II di Monaco, l'incontro è stato ancora una volta l'occasione per parlare di nuovi sistemi di propulsione puliti e alternativi, anche grazie al supporto dei partner Iqos e Credit Suisse, affiancati da Bmw e YPI. "È stata una giornata moltoper la, per la nautica e lamondiale", ha dichiarato il ...

Advertising

fisco24_info : Chiulli (Uim), 'per la motonautica Montecarlo il più importante laboratorio della sostenibilità': Un altro grande s… - StraNotizie : Chiulli (Uim), 'per la motonautica Montecarlo il più importante laboratorio della sostenibilità'… - italiaserait : Chiulli (Uim), ‘per la motonautica Montecarlo il più importante laboratorio della sostenibilità’ - TV7Benevento : Chiulli (Uim), 'per la motonautica Montecarlo il più importante laboratorio della sostenibilità'... -

Ultime Notizie dalla rete : Chiulli Uim Monaco: pieno d'idrogeno per la barca HYNOVA 40 ...dallo Yacht Club de Monaco in collaborazione con l a Fondazione Principe Alberto II e la Federazione Internazionale di Motonautica ( UIM ). Questo ultimi con il presidente Raffaele Chiulli stanno ...

A Monaco via all'ottavo Energy Boat Challenge. Raffaele Chiulli (Presidente Uim): "questa iniziativa, giunta alla sua 8ª edizione, sta producendo l'effetto che auspicavamo: ovvero una sempre maggiore attenzione verso l'energia green e la mobilità ...

Chiulli (Uim), 'per la motonautica Montecarlo il più importante laboratorio della sostenibilità' Adnkronos Chiulli (Uim), ‘per la motonautica Montecarlo il più importante laboratorio della sostenibilità’ Un altro grande successo per il Monaco Energy Boat Challenge, giunto alla sua 8a edizione. Organizzato dallo Yacht Club de Monaco, in collaborazione con la Federazione Internazionale di Motonautica (U ...

Un grande successo per il Monaco Energy Boat Challenge Un altro grande successo per il Monaco Energy Boat Challenge, giunto alla sua 8ª edizione. Organizzato dallo Yacht Club de Monaco, in collaborazione con la Federazione Internazionale di Motonautica (U ...

...dallo Yacht Club de Monaco in collaborazione con l a Fondazione Principe Alberto II e la Federazione Internazionale di Motonautica (). Questo ultimi con il presidente Raffaelestanno ...Raffaele(Presidente): "questa iniziativa, giunta alla sua 8ª edizione, sta producendo l'effetto che auspicavamo: ovvero una sempre maggiore attenzione verso l'energia green e la mobilità ...Un altro grande successo per il Monaco Energy Boat Challenge, giunto alla sua 8a edizione. Organizzato dallo Yacht Club de Monaco, in collaborazione con la Federazione Internazionale di Motonautica (U ...Un altro grande successo per il Monaco Energy Boat Challenge, giunto alla sua 8ª edizione. Organizzato dallo Yacht Club de Monaco, in collaborazione con la Federazione Internazionale di Motonautica (U ...